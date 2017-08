Beleggen in wijn zonder kater

Wijn hoeft niet lekker te zijn om veel geld waard te zijn. "Ik heb al wijnen gedronken van het begin van de negentiende eeuw. Soms smaken die nog goed, maar vaak ook niet. De smaak doet er eigenlijk niet veel toe. Die is ook vaak een subjectief gegeven", zegt Aart Schutten, de nieuwe zaakvoerder en veilingmeester van het gereputeerde Antwerpse huis Veiling Sylvie's, dat gespecialiseerd is in wijnen. Tijdens de jongste veiling werden onder meer een lot van twaalf flessen Château Petrus uit 1990 verkocht voor 35.000 euro en een lot van twaalf flessen Château Latour voor 5900 euro. De volgende veiling staat op de planning voor 1 en 2 september.

...