Beleggen in robots: dit moet u weten

De eerste robots werden ontwikkeld in de jaren vijftig. Sinds de jaren zeventig zijn ze niet meer weg te denken uit de productielijnen van autoconstructeurs. Lang werden ze alleen ingezet voor eentonige en repetitieve taken. In Japan werden ze al snel gezien als een oplossing om de economische productiviteit te verhogen in een vergrijzende maatschappij. De voorbije jaren is China de grootste consument van industriële robots ter wereld geworden. Bovendien zijn de robots uit de industriële sfeer getreden. Het gebruik heeft zich uitgebreid naar een hele reeks sectoren. Ze kunnen meer taken uitvoeren en hun kosten zijn aanzienlijk gedaald, waardoor ze sneller rendabel zijn.

