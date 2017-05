Beleggen in Europese aandelen: 'Staar je niet blind op records'

De volatiliteit op de markten daalde deze maand naar een dieptepunt, en dat maakt de beleggers onrustig. Valentijn van Nieuwenhuijzen adviseert te focussen op de economie, en die oogt best sterk. "Dat is de belangrijkste verklaring waarom de markten zo kalm en positief zijn", zegt de strateeg die verantwoordelijk is voor de gemengde fondsen van NN Investment Partners.

