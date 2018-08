Beleggen in de klimaatverandering: 'De manier waarop we een bedrijf waarderen zal grondig veranderen'

Schroders organiseerde onlangs een conferentie om beleggers te wijzen op de noodzaak om rekening te houden met de klimaatverandering voor het beheer van hun portefeuille. Andrew Howard, het hoofd van de afdeling die bij de vermogensbeheerder onderzoek doet naar duurzaamheid, onderstreept dat bedrijven opereren in een omgeving die snel verandert. "De klimaatverandering is een belangrijk risico. Meer dan 90 procent van de bedrijven in de S&P500-index publiceert rapporten over hun inspanningen in dat domein. Dat is een veel hoger percentage dan de afgelopen jaren."

