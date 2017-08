Beleg eens in robots

Amazon is bij het grote publiek vooral bekend als een e-commercespeler, maar het is ook een robotreus. In 2012 telde het bedrijf van Jeff Bezos 775 miljoen dollar (885 miljoen euro) neer voor Kiva, een bedrijf dat slimme vorkliftjes maakt. Vandaag rijden in de pakjescentra van Amazon ruim 30.000 van die oranje robots rond. Ze vinden zonder moeite de meer dan 20 miljoen producten en brengen die naar de werknemers die de pakjes samenstellen. De waarde zit deels in de algoritmes die de robots aansturen. Zo kan het systeem leren dat een product dat weinig wordt verkocht, het beste in de uithoeken van het magazijn wordt opgeslagen. Aangezien de verkoop van de robots aan derden is stopgezet, heeft Amazon een stevig technologisch voordeel verworven.

...