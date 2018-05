Bel20 wordt even Bel19

Sanofi en Ablynx kondigden maandagochtend aan dat de openbare overnamebieding op alle uitstaande aandeelen succesvol is geweest. De Fransen krijgen meer dan 95 procent van de aandelen in handen en dat heeft als gevolg dat het aandeel niet meer voldoende verhandeld kan worden op de beurs.

Een woordvoerder van Euronext bevestigt dat het aandeel maandagavond bij beurssluiting van de Bel20-tabellen verdwijnt.

Index update: As from 15 May 2018, Ablynx will no longer be part of the BEL 20 following the successful results of the tender offer by Sanofi. A new #BEL20 constituent will be included on 15 June (provided that there are eligible index candidates)