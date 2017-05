Bel-20 op hoogste peil in negen jaar

De beurzen blijven profiteren van sterke bedrijfsresultaten. Ook over de conjunctuur hebben de beleggers niet te klagen. De vertrouwensindicatoren wijzen op een versnelling van de industriële bedrijvigheid in de eurozone. In China moest de industrie wel gas terugnemen, wat weegt op de mijnbouwaandelen. Wall Street kijkt bij de opening de kat uit de boom, in afwachting van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank van vandaag en morgen. De Amerikaanse autoproducenten krijgen klappen na tegenvallende verkoopcijfers in april.

De Bel-20 schrijft er 0,89 procent bij, ondanks de dividendknip bij AB Inbev en GBL, wat de index 16 punten kost. Ontex, UCB en KBC trokken de kar. Ook Galapagos wint 1,79 procent, na het zoveelste lovende rapport. Het beurshuis Jefferies verhoogt het koersdoel van 80 naar 110 euro. De Bel-20 is gestegen tot het hoogste peil in negen jaar.

Het Waalse biotechbedrijf Celyad (+5,6%) verzilvert een deal met Novartis. Het Zwitserse farmabedrijf heeft een licentie genomen op technologie van Celyad die Novartis moet helpen bij de ontwikkeling van twee nieuwe medicijnen. Celyad ontvangt een voorafbetaling en krijgt mijlpaalbetalingen, als Novartis vooruitgang boekt in zijn onderzoek. In het ideale scenario levert dat Celyad 96 miljoen dollar op. Celyad krijgt ook royalty's als de medicijnen van Novartis de markt halen.

In Nederland komt de grote fietsenfusie er voorlopig niet. De fietsenfabrikant Accell (-2,5%), bekend van de merken Batavus en Sparta, wijst het overnamebod van concurrent Pon af, dat het merk Gazelle op de markt brengt. De fusie moest de grootste Nederlandse fietsenfabrikant opleveren en zou borg staan voor heel wat synergie en kostenbesparingen. Pon bracht eind april nog een verhoogd bod van 33,72 euro per aandeel uit, maar volgens de aandeelhouders van Accell weerspiegelt dat de "toekomstige waardecreatie en verwachte synergiën" van het bedrijf niet.

De resultaten van het Britse olieconcern BP (+1,65%) krijgen een lift door de gestegen olieprijs. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte BP een winst van 1,51 miljard dollar, bij een gemiddelde olieprijs van ruim 50 dollar per vat. Dat is ongeveer drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen de olieprijs onder de 40 dollar noteerde. Toch heeft BP zijn schaapjes nog niet op het droge. In het eerste kwartaal volstond de operationele cashflow niet om de investeringen en het dividend te financieren. Dat komt vooral doordat BP in dit kwartaal 2,3 miljard dollar betaalde aan schadeclaims na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. De nettoschuldenlast is opgelopen tot 38,6 miljard dollar, het hoogste peil in tien jaar. Zolang de ingaande en de uitgaande kasstromen niet in evenwicht zijn, twijfelen beleggers of BP op een duurzame manier de aandeelhouders kan vergoeden bij olieprijzen van ongeveer 50 dollar per vat.

De kwartaalcijfers van de Amerikaanse farmabedrijven Pfizer (-2%) en Merck & Co (+0,2%) vielen in de smaak. Pfizer boekte iets minder omzet, maar behaalde meer winst. Merck & Co verhoogt de winstverwachtingen voor 2017 na een sterk eerste kwartaal.

Woensdag zijn in de Verenigde Staten zijn alle ogen gericht op Apple, dat na beurstijd met resultaten komt. Morgen is het de beurt aan Facebook en Tesla. In Brussel zullen de kwartaalcijfers van Solvay en Bpost (na beurstijd) de meeste aandacht wegkapen.