Bel-20 haalt weer 4000 punten

Terwijl Wall Street ter plaatse trappelt, raken de Europese aandelenmarkten steeds meer onder stoom. Beleggers nemen meer Europese aandelen in portefeuille op omdat de politieke onzekerheid afgenomen is en de Europese economieën duidelijk aan de beterhand zijn. Het bracht de Bel-20-index vandaag vlak voor het slot weer op het niveau van 4000 punten, het hoogste peil in bijna tien jaar. Ook elders in Europa was er een gemiddelde winst van ruim 1 procent.

Dat de Brusselse beurs aan het feest was vandaag heeft het op de eerste plaats te danken aan het zwaargewicht AB InBev (+5,2%). De biergigant kon een hoger dan verwachte omzetgroei voorleggen: 3,7 procent tegenover de verwachte 2,8 procent. De volumes daalden wel met 0,5 procent en de situatie op de 'thuismarkt' Brazilië blijft moeilijk. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom met 5,8 procent, meer dan de consensus van 3,8 procent en ook meer dan de omzettoename, zodat in tegenstelling tot de vorige kwartalen er opnieuw sprake is van een stijging van de ebitda-marge tot 37,2 procent (36,8% in de eerste drie maanden van 2016). De markt reageerde dan ook opgelucht, zodat het aandeel zijn achterstand op de Bel-20 over het afgelopen jaar een stuk kon inlopen.

Aan de andere kant van het spectrum voerde opnieuw Nyrstar (-6,7%) de dalerslijst aan. De resultaten op zich ontgoochelden nochtans niet. Dankzij een gemiddelde stijging van de zinkprijs van 66 procent en een duurdere dollar ging de omzet liefst 46 procent hoger. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van 41 naar 55 miljoen euro. Zorgwekkend blijft echter dat de schuldenlast blijft toenemen. Die bedroef eind maart 986 miljoen euro, 121 miljoen euro meer dan eind vorig jaar. Ook moet het management toegeven dat de verkoop van mijnen nog tijd in beslag zal nemen. Vandaar de opnieuw negatieve marktreactie.

Bij bpost (+0,5%) viel de sterke omzetgroei op met. Die steeg met 26,4 procent, 7 procent boven de analistenconsensus. Dat dankt het postbedrijf aan een kleiner dan verwachte daling van het binnenlandse postverkeer (-4,7% tegenover een prognose van -5 à -6%) en aan een sterke groei van de pakjes (+24,5%). De stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) viel wel bescheidener uit. Die lag slecht 1 procent boven de analistenverwachting. De prognoses voor het volledige boekjaar worden gehandhaafd en bpost legt zich ook neer bij de beslissing van de waakhond BIPT dat het de postzegeltarieven niet mag verhogen.

De plantagegroep Sipef (+1,8%) heeft de voorwaarden van de langverwachte kapitaalverhoging bekendgemaakt. Er wordt 88,9 miljoen euro opgehaald door 1,63 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen tegen 54,65 euro per aandeel. Voor elf bestaande aandelen kunnen twee nieuwe aandelen worden bijgekocht (coupon nr.9). De operatie loopt van vrijdag 5 tot en met vrijdag 19 mei. De referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren staat garant voor het slagen van de operatie en het is bereid zijn belang voort op te trekken, eventueel tot boven de drempel van 30 procent.

Vrijdag is het vooral uitkijken naar het banenrapport in de Verenigde Staten met het oog op een mogelijke renteverhoging in juni. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we van onder andere Engie, Proximus en Xior.