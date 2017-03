Bekaert en Delhaize verwennen beleggers met gulle uitkering

De dollar verstevigde ook tegenover de euro en andere munten, omdat beleggers steeds meer rekenen op een snelle renteverhoging. Een zwakke euro is positief nieuws voor Europese exportbedrijven. De EuroStoxx50 was in goeden doen en eindigde met een winst van meer dan 2 procent op een niveau dat we niet meer gezien hebben sinds 2 december 2015. De Bel-20 won 2,1 procent tot 3660,51 punten. Er eindigde geen enkel Bel-20-lid in het rood.

Twee Bel-20-bedrijven maakten voorbeurs een beter dan verwacht jaarrapport bekend en een verhoging van het dividend. Zowel Bekaert (+9,2%) als Ahold Delhaize (+3,5%) hoorde bij de sterkste stijgers nadat ze zich zo gul hadden getoond voor beleggers. Bpost (+0,1%) kon het minst goed meesurfen op het positieve sentiment.

Ahold Delhaize zegt in zijn persbericht dat het dividend over 2016 met 10 procent stijgt tegenover het dividend van Ahold van vorig jaar. Over het laatste dividend dat Delhaize uitkeerde (1,8 euro bruto) wordt gezwegen en er is ook geen vermelding van de dubbele belasting die de Belgische beleggers sinds de fusie van Ahold en Delhaize van hun dividenden moeten aftrekken (15% in Nederland en 30% in België). Tijdens de aandeelhoudersvergadering waarop de fusie werd goedgekeurd, werd wel beloofd dat de supermarktketen die hogere belasting zou compenseren met een hoger dividend. En de groep houdt haar belofte.

Over 2015 kregen de Delhaize-aandeelhouders na aftrek van 27 procent roerende voorheffing een dividend van 1,314 euro per aandeel op hun rekening gestort. Elke Delhaize-aandeelhouder kreeg midden vorig jaar in ruil voor elk aandeel 4,75 aandelen van Ahold Delhaize en per aandeel Ahold Delhaize genieten ze nu dus een bruto-dividend van 0,57 euro. Dat komt neer op 2,71 euro bruto per oud aandeel van Delhaize, na aftrek van 15 procent Nederlandse dividendbelasting en 30 procent Belgische roerende voorheffing, blijft netto 1,61 euro per oud aandeel van Delhaize over ofwel 22 procent meer dan de netto-uitkering over 2015. Daar komt nog bij dat Ahold Delhaize voor 1 miljard euro eigen aandelen zal inkopen in 2017, een programma dat in januari gestart is.

Ook het brutodividend van de staaltechnologiegroep Bekaert stijgt met 22 procent, van 0,9 euro tot 1,1 euro. Het verschil tussen wat netto op de rekening terechtkomt, is iets kleiner omdat de roerende voorheffing vorig jaar steeg van 27 naar 30 procent. We spreken over een nettodividend van 0,77 euro voor 2016, tegenover 0,657 euro voor 2015 (+17%). De nettowinst steeg licht tot 105 miljoen euro in 2016, tegenover 102 miljoen euro in 2015. De winst per aandeel steeg met 5 cent tot 1,87 euro. Daarvan zal dus midden mei 1,1 euro worden uitgekeerd, goed voor een pay-outratio van 59 procent.

Bekaert maakte vorig jaar onderliggend 8,2 euro bedrijfswinst op elke 100 euro omzet, en deed daarmee veel beter dan verwacht. Bij de voorstelling van de jaarresultaten over 2015 had CEO Matthew Taylor namelijk beloofd dat de winstmarge in 2016 naar 7 procent zou gaan. Hij had die prognose bij de trading update in november al bijgesteld naar 7,5 à 8 procent.

Op de korte termijn klinkt Taylor niet erg ambitieus. Hij mikt op een evenaring van die winstgevendheid in 2017. Die voorzichtige prognose heeft vooral te maken met Bridon-Bekaert Ropes Group, de joint venture die geleid wordt door een vroegere CFO van Bekaert, Bruno Humblet. Bridon-Bekaert Ropes Group of BBRG is een nichespeler die kabels maakt voor liften en kranen en voor gebruik in de mijnbouw, olie- en de gassector. De investeringen in de olie- en gassector staan op een laag pitje en Bekaert verwacht dat de marktomstandigheden nog een tijdje moeilijk blijven. Het management heeft wel ingrepen gedaan, waardoor de winstgevendheid van BBRG zou moeten verbeteren, zoals de sluiting van een fabriek in Noorwegen en onlangs is ook een herstructurering van een fabriek in Texas aangekondigd. Bridon bracht ook meer schulden in de joint venture dan Bekaert.

Op de lange termijn legt Taylor de lat voor de groep een pak hoger. Hij wil richting 10 procent marge over de volgende vijf jaar. De verbetering van de winstgevendheid moet vooral komen van de transformatieprogramma's die al van kracht zijn: herstructureringen, sluitingen van fabrieken, verhuizen van activiteiten, een grotere focus op de winstgevende activiteiten, een beter voorraadbeheer, enzovoort.

De weefgetouwenbouwer Picanol (+4,0%), die voorbeurs met een setje recordresultaten kwam, zal een dividend van 0,1 euro uitkeren ofwel een schamele 1,5 procent van de nettowinst. "De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in een volatiele wereldeconomie", klinkt het in het persbericht. Nochtans is het orderboek goed gevuld en ziet alles er goed uit voor de eerste jaarhelft. De groep verwacht een lichte omzetstijging in 2017.

Picanol-topman Luc Tack schrapte bij Tessenderlo (-1,65%) enkele jaren geleden het dividend volledig en een dividend zit er ook dit jaar niet in. In het persbericht staat iets gelijkaardig als bij Picanol te lezen over de groep die "momenteel opereert in volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden". De resultaten waren in lijn met de eigen prognoses van het bedrijf, maar analisten en beleggers hadden meer verwacht. Vandaar de negatieve koersreactie.

Het resultatenseizoen draait op volle toeren. Donderdag komen voorbeurs twee Bel-20-kleppers AB InBev en Engie met resultaten over 2016 naar buiten. Daarnaast vuren ook Biocartis, Mithra en Smartphoto hun jaarcijfers af op de beleggers.