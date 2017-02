Bagger op de beurs, straks ook bagger in het Amerikaanse Congres?

De belofte van lagere belastingen en hogere infrastructuuruitgaven stuwden de jongste maanden vooral de Amerikaanse beurzen hoger, zodat de kans op een correctie groot is als Trump zijn beloftes niet kan waarmaken. Intussen bleef de groei van de Amerikaanse economie met 1,9 procent in het vierde kwartaal onder de verwachtingen, maar het consumentenvertrouwen herstelde in februari van het dipje in januari.

Dankzij een eindspurtje sloten de Europese beurzen licht hoger af. De Bel-20 past in dit plaatje met een winst van 0,24 procent. De rode lantaarn was voor Ackermans & van Haren (-1,4%), na de publicatie van nochtans vrij goede jaarresultaten. Verzekeraar Ageas (+0,08%) blijft met tegenslag kampen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse toezichthouder past de berekening van de schadevergoeding aan bij lichamelijk letsel, waardoor Ageas 100 miljoen euro extra opzij moet zetten. Dat heeft geen gevolgen voor het dividend van Ageas.

Op de beurs van Brussel kaapte de Ackermans & van Haaren dus de meeste aandacht weg. De holding publiceerde jaarresultaten die een lichte stijging van de courante nettowinst lieten zien. Door afschrijvingen op de Franse restaurantketen Groupe Flo en op CKT Offshore daalde de eigenlijke nettowinst met 21 procent tot 224 miljoen euro.

De koersdaling van de holding is opvallend omdat haar dochterbedrijf CFE (+6%) beter dan verwacht presteerde, vooral dankzij een sterke tweede helft van het jaar. Ackermans & van Haaren heeft een belang van ruim 60 procent in CFE, dat dankzij baggerbedrijf DEME de belangrijkste winstmotor is van de holding. DEME zag zoals verwacht de recurrente winst gevoelig dalen na een bijzonders sterk 2015 en het einde van de werken aan het Suez-kanaal, maar het orderboek steeg met 14 procent, vooral dankzij een sterke vraag naar windmolenparken op zee. Daar moet de kanttekening bij gemaakt worden dat de bouw van deze windmolenparken minder rendabel is dan de klassieke baggerwerken. CFE wist de winstdaling bij DEME grotendeels op te vangen met een stevige winststijging bij de bouwpoot van de groep, die een verlies van 13 miljoen euro in 2015 omboog in een winst van 7 miljoen in 2016. CFE verlaagde wel het dividend vrij fors van 2,4 naar 2,15 euro per aandeel, maar dat is in lijn met het beleid om een derde van de nettowinst van DEME uit te keren.

Naast CFE vormen de bankactiviteiten de andere grote winstmotor van Ackermans & van Haaren, met meerderheidsbelangen in vermogensbeheerder Delen Investments en in Bank J. Van Breda. Delen Investments zag het beheerd vermogen stijgen, maar kampte met lagere variabele commissie-inkomsten, waardoor de winst licht terugviel. Ook Bank J. Van Breda moest 6 procent toegeven op de winst als gevolg van een lagere rentemarge en hogere bankheffingen.

De holding maakte de winstdalingen in de bouw- en bankbedrijven goed met fraaie resultaten van de vastgoedpoot, die de winst 30 procent zag stijgen tot 46,2 miljoen euro. Ackermans & van Haren vertaalt de licht hogere courante winst in een verhoging van het dividend met 4 procent tot 2,04 euro.

Het Waalse farmabedrijf Mithra heft een commerciële deal op zak met Mayne Pharma over de verdeling van de vaginale anticonceptiering Myring in de VS. In 2018 vervalt het patent van Nuvaring, maar naast Mithra stomen ook Allergan en Mylan generische alternatieven klaar voor de Amerikaanse markt. De generische kopie van Mithra moet wel nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse toezichthouder.