Arco versus Fortis: naar de rechtbank stappen is een optie voor de Arco-gedupeerden

Het ene aandeel is het andere niet. Een coöperatief aandeel van Arcopar, Arcofin of Arcoplus is niet hetzelfde als een beursgenoteerd aandeel van Dexia of van Fortis (nu diens rechtsopvolger Ageas). De Arco-coöperanten konden enkel in de eerste helft van het boekjaar uitstappen. Ze konden nooit meer dan 10 procent van het kapitaal per keer opvragen. Bij beursgenoteerde aandelen kunnen beleggers zoveel in- en uitstappen als ze willen. De aandeelhouders van Dexia en Fortis deelden volledig mee in de winst, én in het verlies. Bij erkende coöperatieve vennootschappen, zoals Arcopar en co, is het jaarlijkse rendement beperkt tot 6 procent.

