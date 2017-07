'Arco-aandeelhouders zullen pas gerust zijn als geld op hun rekening staat'

"Eerst zei de staat dat 100 procent van de schade (die de zowat 800.000 Arco-coöperanten leden, red.) zou worden vergoed, dan was het 40 procent en nu zie ik berichten als zou die 40 procent ook niet zeker meer zijn", zegt Lenssens in een reactie.

De federale regering bereikte in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de begrotingsonderhandelingen een akkoord over een vergoeding. Er komt een fonds van 600 miljoen euro: 400 miljoen van de bank Belfius (mogelijk via een beursgang), en 200 miljoen uit de vereffening van Arco en uit een bijdrage van Beweging.net, het vroegere ACW. Arco was de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging.

"Ik weet niet of dat een evenwichtige oplossing is", zegt de advocaat, die erop wijst dat niet Belfius zelf zou betalen, maar wel de staat via een verkoop van Belfius.

Lenssens vermoedt dat de regering het probleem wil consolideren om de verkoop mogelijk te maken. Zolang een procedure dreigt, is het immers moeilijk om Belfius te waarderen.

"Er is groot wantrouwen bij de Arco-aandeelhouders. Ze zullen pas gerust zijn als het geld op hun rekening staat", besluit Lenssens.