Angry Birds-maker mogelijk naar de beurs

Een beursgang zou al volgende maand plaats kunnen hebben en de spelletjesmaker op zo'n 2 miljard dollar waarderen. Overigens is Rovio er nog niet over uit of er daadwerkelijk een beursgang komt. Het bedrijf zou er ook nog voor kunnen kiezen om langer een private onderneming te blijven.

Vorig jaar maakte Rovio weer winst, na rode cijfers een jaar eerder. De spelletjesmaker verkocht een deel van de onderneming, waaronder een boekenuitgever, een animatiestudio en enkele niet-Angry Birds-gerelateerde activiteiten.