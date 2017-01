Amerikaanse groei valt tegen

De consumptie presteerde zoals verwacht en de aantrekkende bedrijfsinvesteringen houden beloften in voor 2017, maar de internationale handel, vooral de soja-export, kende de grootste dip in zes jaar. De impact op de financiële markten bleef evenwel beperkt.

De kwartaalresultaten van de Zwitserse vermogensbeheerder UBS (-4,9%) vielen beter mee dan verwacht. Dankzij de 'Trump-rally' wist vooral de Amerikaanse divisie een uitstekend laatste kwartaal van 2016 op te tekenen. Toch reageert de markt negatief. Er zijn immers nog steeds twee zaken die beleggers en analisten zorgen baren. Vooreerst de blijvende kapitaaluitstroom uit Zwitserland. In de laatste drie maanden van vorig jaar alleen zag UBS netto 15,2 miljard Zwitserse frank (CHF) wegvloeien door de verregaande versoepeling van het bankgeheim. Daarnaast vindt de markt dat de provisies voor rechtszaken met 3,2 miljard Zwitserse frank te laag is. UBS is nog een van die Europese instellingen die nog altijd geen schikking heeft getroffen in de Verenigde Staten. De voorziening van 1,4 miljard dollar daarvoor vindt de markt te weinig.

De recordjaren blijven elkaar opvolgen bij LVMH (-2,0%). De Franse luxegroep van Bernard Arnault zag de jaarwinst voor het eerst boven 7 miljard euro (7,03 miljard) uitkomen, dankzij een toename van de winst met 6 procent vorig jaar. Het vierde kwartaal kwam met een omzetgroei van 8 procent zonder wisselkoerseffecten boven de gemiddelde analistenverwachting van +6 procent uit. Vooral de verkopen van horloges en juwelen (+8%, tegenover een gemiddeld verwachte +4,9%) wisten aangenaam te verrassen. Recordcijfers, maar geen nieuwe recordkoers omdat de LVMH-top zich naar gewoonte voorzichtig uitliet over het nieuwe boekjaar, waarbij vooral naar de gevolgen van de brexit werd verwezen.

Op de Brusselse beurs moest de koers van Quest for Growth inleveren (-4,5%) na de publicatie van de jaarcijfers 2016. Vorig jaar heeft de privak, gespecialiseerd in technologiebeleggingen, een licht negatief resultaat van 0,4 miljoen euro laten optekenen. Daardoor moeten de aandeelhouders voor het boekjaar 2016 niet op een dividend rekenen. Dat staat in schril contrast met de fraaie coupon van iets meer dan 2,5 euro per aandeel over het boekjaar 2015. Meevallers het afgelopen jaar waren de overnamebiedingen van Total op Saft Groupe en van Panasonic op Zetes, waarin Quest for Growth belegd was. De korting op de intrinsieke waarde bedroeg eind 2016 afgerond 14 procent.

Recticel (-1,7%) blijft verder dalen als gevolg van de brand die in het afgelopen weekend heeft gewoed in zijn fabriek in het Tsjechische Most. Daar wordt binnenbekledingen voor auto's vervaardigd. Dat heeft ertoe geleid dat de volledige productie is stilgelegd. Daardoor valt nu de productie van de Peugeot 3008 stil.

Maandag is het uitkijken naar de inflatie in Duitsland en naar de resultaten van Bankia en de trading update van Genticel met betrekking tot het vierde kwartaal.