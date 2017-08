Amerikaanse banengroei helpt Europese beurzen aan winst

Het maandelijkse Amerikaanse banenrapport viel beter mee dan verwacht. Er kwamen 209.000 banen bij in juli, terwijl economen vooraf een groei met 180.000 banen hadden verwacht. De werkloosheidsgraad daalde, zoals verwacht, van 4,4 naar 4,3 procent. Maar het was vooral uitkijken naar de evolutie van de lonen in de Verenigde Staten, die tot nu toe toch wat achterop hinkt. De lonen stegen in juli maand op maand met 0,3 procent, wat we niet meer gezien hebben sinds februari.

