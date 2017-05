Amazon gaat voorbij grens van 1000 dollar per aandeel

De Europese beurzen konden zich niet optrekken aan een portie gunstig macronieuws, en gingen met beperkte verliezen de dag uit. Het economische vertrouwen in de eurozone handhaaft zich op een hoog peil. De Franse economie groeide in het eerste kwartaal met een fraaie 0,4 procent in plaats van de geraamde 0,1 procent. Vooral de bedrijfsinvesteringen zaten in de lift. In Duitsland klokte de inflatie in mei af op 1,4 procent op jaarbasis, tegenover nog 2 procent in april. De Europese Centrale Bank hoeft vanuit Duitsland geen al te grote druk verwachten om het expansieve beleid sneller af te bouwen.

In de Verenigde Staten opende ook Wall Street met lichte verliezen na het verlengde weekend. De show werd gestolen door Amazon, dat voor het eerst eventjes door de grens van 1000 dollar per aandeel brak. Die waarde is symbolisch voor de hoge vlucht van het aandeel. In twintig jaar tijd is het internetbedrijf 630 keer in waarde toegenomen. Amazon is samen met Facebook, Apple, Netflix en Google de drijvende kracht achter de hausse van de technologiebeurs Nasdaq.

Steeds meer analisten vragen zich af of een zeepbel vorm krijgt. Amazon noteert bijvoorbeeld tegen een koers-winstverhouding van 183. Beleggers gaan ervan uit dat Amazon de volgende jaren zijn winst exponentieel kan doen stijgen. Dat is niet uitgesloten door zijn sterke marktpositie en het feit dat de focus nog altijd veeleer op groei dan op winst ligt. Maar veel ruimte voor tegenslagen laat die hoge waardering niet.

In de Bel-20 is Proximus (-2,02%) de grootste daler, na een adviesverlaging van het Amerikaanse beurshuis Raymond James. UCB (+2,39%) voert de lijst aan. De voorzitster van de raad van bestuur, Evelyn du Monceau, kocht voor 3 miljoen euro aandelen van UCB bij. Vorige week verloor het aandeel bijna 20 procent, toen bleek dat romosozumab, het veelbelovende geneesmiddel tegen osteoporose, ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich zou brengen. Beleggers schreven het middel daarop prompt af, maar UCB blijft in het potentieel van het geneesmiddel te geloven. Evelyn du Monceau onderstreept als voorzitster en als telg van de familiale aandeelhouder met die aandelenaankoop dat vertrouwen.

Aedifica (+0,99%) verstevigt zijn aanwezigheid op de Nederlandse markt. De specialist in zorgvastgoed investeert 6 miljoen euro in een nog te bouwen zorgresidentie. Het project heeft een brutorendement van ongeveer 6,5 procent. Aedifica haalde eind maart nog 219 miljoen euro vers kapitaal op om nieuwe investeringen te financieren. Daarvan is al 52 miljoen besteed, hoofdzakelijk aan Nederlandse projecten.

Het Luikse farmabedrijf Mithra (+0,44%) mag de hormoonvervanger Tibelia in Frankrijk op de markt brengen. Voor Mithra, dat is gespecialiseerd in geneesmiddelen voor vrouwen, is Tibelia een belangrijke bron van inkomsten. Het middel is nu in vijftien Europese landen op de markt.

De luchtvaartmaatschappij Ryanair (+3,7%) blijft op koers. In het voorbije boekjaar, dat eindigt op 31 maart, wist de lagekostenspeler de winst met 6 procent op te trekken bij een omzetstijging van 2 procent. In dit boekjaar verwacht Ryanair een winststijging met 8 procent, tot 1,4 à 1,45 miljard euro. Ryanair vervoerde vorig jaar 13 procent meer passagiers bij een bezettingsgraad van 94 procent, maar een daling van de ticketprijzen met gemiddeld 13 procent verhinderde dat de winst nog meer steeg. Dit jaar zou de druk op de tarieven moeten afnemen door de dalende overcapaciteit op de Europese markt. Ryanair zelf wil gebruikmaken van de problemen bij een aantal concurrenten, zoals AlItalia en Air Berlin, om de expansieplannen in Europa te versnellen. De maatschappij geeft grote kortingen op de regionale vluchten om op die manier de aanvoer naar de lucratievere trans-Atlantische lijnen te voeden. Met die netwerkstrategie lijkt het businessmodel van Ryanair steeds meer op dat van een klassieke maatschappij.

De grootste rem op de groei van Ryanair is de beschikbaarheid van nieuwe vliegtuigen. Dit jaar voegt het bedrijf 47 toestellen toe aan zijn vloot. "En als Boeing extra vliegtuigen kan produceren, dan nemen we die", zegt Neil Sorahan, de CFO van Ryanair. Enkel in Groot-Brittannië wil Ryanair de kat uit de boom kijken, tot duidelijk wordt in welke mate het vliegverkeer tussen Europa en Groot-Brittannië wordt geraakt door de brexit.

Er was een nieuwe aflevering in het overnamedossier van AkzoNobel (-1,83%). Het Nederlandse chemiebedrijf hoeft geen bijzondere aandeelhoudersvergadering te organiseren om het overnamebod van het Amerikaanse PPG te bespreken. Enkele grootaandeelhouders probeerden die vergadering af te dwingen via de ondernemingskamer, maar haalden bakzeil. PPG heeft tot 1 juni de tijd om een formeel bod uit te brengen op AkzoNobel, maar de Amerikanen vroegen om die deadline met twee weken te verlengen. PPG wil nog altijd een vriendelijk bod op tafel leggen, maar sluit een vijandig bod niet uit.

Woensdag publiceert de Amerikaanse centrale bank haar Beige Book, dat een stand van zaken van de Amerikaanse economie geeft.