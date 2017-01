Alle ogen op Donald Trump en Marc Coucke

Ondanks de oplopende inflatie in de eurozone verwachten de meeste economen niet dat de Europese Centrale Bank morgen iets zal wijzigen aan haar beleid. Er gaan wel stemmen op dat de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht weer de rente zou kunnen optrekken. Vanavond publiceert de Federal Reserve zijn conjunctuurrapport, waarop hij zijn beleid baseert.

De Amerikaanse beurzen begonnen slecht aan de dag, ondanks sterke resultaten van Citigroup en Goldman Sachs, twee grote Amerikaanse banken. De banken gaven voorbeurs inkijk in de resultaten over het vierde kwartaal. Ze konden allebei de winst stevig opkrikken tegenover dezelfde periode vorig jaar. Citigroup puurde vooral meer winst uit de obligatie- en valutahandel en Goldman Sachs uit de aandelenhandel. De twee banken mogen daarvoor een bedankbriefje schrijven naar Donald Trump, want het is vooral zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen die voor animo zorgde op de financiële markten in de laatste maanden van vorig jaar.

Beleggers hebben alweer iets om naar uit te kijken, want vrijdag houdt Trump zijn eerste speech als president van de Verenigde Staten. Het valt nog af te wachten of hij zich op de vlakte zal houden of meteen alweer deining op de markten zal veroorzaken. Trump heeft al getoond dat hij met enkele welgemikte tweets de aandelen van bedrijven hoger of lager kan sturen. Er is zelfs een app op de markt, genaamd Trump Trigger, die beleggers waarschuwt wanneer Trump tweet over een aandeel dat ze in portefeuille hebben. Trump beperkt zich overigens niet tot aandelen. Dinsdag liet hij zich nog ontvallen dat de Amerikaanse dollar te duur is voor Amerikaanse bedrijven die met Chinese bedrijven moeten concurreren.

Ook op de Brusselse beurs kan één man een grote invloed hebben op de koersen. Wat begon als een grap werd een uitdaging die Marc Coucke serieus nam. De ondernemer stuurde op 29 december via twitter zijn lijstje met favoriete aandelen voor 2017 de wereld in.

Mithra Pharmaceuticals (+1,8%) stond op nummer één. En er is al zeker één grote belegger die Couckes advies heeft opgevolgd. Een dikke week geleden kwamen we te weten dat Couckes kompaan Bart Versluys diezelfde 29 december aandelen van Mithra bijkocht, want Versluys' belang overschreed door die aankoop de meldingsdrempel van 3 procent. Daarnaast zijn er wellicht nog tal van kleine beleggers die de aandelentip van Coucke ter harte namen, want het aandeel nam een vliegende start in de eerste weken van 2017. Het is daarmee een van de best presterende aandelen op de Brusselse beurs.

Het lijstje van Coucke (prestatie sinds 29 december)

Mithra Pharma (+22%) SmartPhoto (+19%) Ter Beke (+12%) Lotus Bakeries (-2%) Fagron (-3%)

Vandaag viel er ook een nieuwtje te rapen bij Mithra. De Amerikaanse autoriteiten hebben een patentaanvraag goedgekeurd voor een morning-afterpil op basis van natuurlijke hormonen. Mithra heeft een anticonceptiemiddel op basis van natuurlijke hormonen ontwikkeld, met minder nevenwerkingen dan de bestaande pillen. Het bedrijf moet wel nog altijd bewijzen dat het middel ook werkt voor een grote groep van patiënten. De eerste patiënten voor dat onderzoek werden in september ingeschreven en de resultaten van het onderzoek worden eind 2018 of begin 2019 verwacht. Ook bij de kleinere aandelen SmartPhoto (+1,3%) en Ter Beke (stabiel) viel er de voorbije weken mogelijk een Coucke-effect waar te nemen.

Hamon (-5,9%) veerde de eerste weken van het jaar weer wat op. Vandaag was het echter gedaan met de pret. De kapitaalronde van de producent van koelsystemen werd geen groot succes. Het bedrijf mikte op 49 miljoen euro en landde op 42,9 miljoen euro, waarvan 37,7 miljoen euro van de familie Lambilliotte en het Waalse Gewest komt. Minder dan een op de drie van de andere bestaande aandeelhouders schreef in op de kapitaalverhoging.

Donderdag

De supermarktketen Ahold Delhaize geeft voorbeurs een eerste inkijk in het vierde kwartaal.

De bestuurders van de Europese Centrale Bank zitten bijeen om te praten over het monetair beleid. Om 13.45 uur komt het rentebesluit. Vanaf 14.30 uur geeft ECB-voorzitter Mario Draghi zijn visie op de economische toestand in de eurozone en hoe de ECB die verder in goede banen kan leiden.