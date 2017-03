Akzo-Nobel wijst Amerikaans bod af

Het belangrijkste bedrijfsnieuws kwam in de Lage Landen van Akzo Nobel (+14,5 %). De Amerikaanse concurrent PPG Industries heeft een vijandig overnamebod uitgebracht van 20,9 miljard euro, of 83 euro per aandeel. Dat is een premie van 29 procent tegenover de slotkoers van gisteren. De Nederlanders wezen het bod meteen af, omdat ze het veel te laag vonden. Akzo Nobel is de grootste Europese speler in coating (verven en lakken) en het heeft een afdeling chemische specialiteiten. De tegenreactie is die divisie zo snel mogelijk af te splitsen en te verkopen aan een private-equityspeler. Volgens topman Ton Büchner is die afdeling alleen al ongeveer 10 miljard euro waard en worden de andere activiteiten, ondanks de omzetstagnatie sinds vele jaren, veel te laag gewaardeerd. De koersstijging blijft nog een heel eind onder de biedprijs, wat aangeeft dat de markt nog niet gelooft dat de Amerikanen hun slag thuishalen.

Nog in Nederland liep de oliegigant Royal Dutch Shell (-2,7%) in de schijnwerpers met de verkoop van de meeste oliezandenactiviteiten in Canada aan Canadian Natural Resources voor 7,25 miljard dollar. De verkoop past in het desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar tegen 2018. Met deze overeenkomst is ongeveer de helft van dat bedrag bereikt. De Canadese olie- of teerzanden waren even een hype rond de decenniumwissel als alternatief voor de dure aardolie. Ze werden nooit een echt succes door de snelle concurrentie van de schalieolie en het schaliegas in de Verenigde Staten en de grote negatieve gevolgen van de olieproductie uit teerzanden op het milieu. Met de verkoop kan Royal Dutch Shell zijn schuldgraad verder afbouwen, die was opgelopen door de grote overname van BG Group in 2015.

In België was de belangrijkste gebeurtenis de positieve marktreactie op de jaarresultaten van bpost (+1,5%). De daling van het postvolume kwam met -6,4 procent nochtans hoger uit dan verwacht, maar de volumes in pakjes stegen met 21,7 procent meer dan algemeen verwacht. Over het algemeen vielen de cijfers dus mee, zodat de bedrijfsleiding het beloofde dividend van 1,31 euro per aandeel kon bevestigen. De vooruitzichten voor dit jaar zijn identiek aan die van vorig jaar.

Vrijdag is het uitkijken naar de handelsbalans in Duitsland, de industriële productie in Frankrijk en Groot-Brittannië, en de Amerikaanse overheidsschuld. Roularta Media Group en Option presenteren hun jaarresultaten over 2016.