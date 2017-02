Ageas verrast onaangenaam met winstwaarschuwing

De Brusselse beurs werd vanmorgen wakker met een persbericht van Bel-20'er Ageas (-1,4%) dat de winst in het laatste kwartaal van 2016 onder de verwachtingen zal blijven. Een aantal eenmalige elementen in Groot-Brittannië en Azië zullen een negatieve impact hebben op de winst van 137 miljoen euro. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de verzekeraar de analistenconsensus van 166 miljoen euro winst voor het laatste kwartaal van 2016 zal halen. De bedrijfstop onderstreept meteen het eenmalige karakter door aan te geven dat het geen enkele impact zal hebben op de dividenduitkering. Beleggers mogen rekenen op een brutodividend van 2,1 euro per aandeel voor het boekjaar 2016. De winstwaarschuwing deed de beleggers wel even schrikken, maar door de eenmalige oorzaken bleef de koersschade binnen de perken.

De jaarresultaten van Fagron (+1%) lagen in de lijn met de gemiddelde analistenverwachting. De omzet kwam met 421,8 miljoen euro licht uit boven de analistenconsensus. De bedrijfskasstroom (ebitda) lag dan iets onder de verwachtingen (90,6 miljoen euro, tegenover de verwachte 91,2 miljoen). Door de zware kapitaalverhoging van vorig jaar ziet het financiële plaatje er weer in orde uit. Dat de crisis in de Verenigde Staten nog niet volledig achter de rug is, blijkt uit de bijkomende waardevermindering ('impairment') van 48,4 miljoen euro op het Amerikaanse Freedom Pharmaceuticals. Eerst was er een negatieve koersreactie, maar in loop van de dag klaarde de hemel op.

Op de Parijse beurs kwam er flink wat verkoopdruk op het aandeel van BNP Paribas (-4%) na de bekendmaking van de kwartaal- en de jaarcijfers. De Franse grootbank bleef zo'n 200 miljoen euro onder de gemiddelde analistenschatting. Tegenover de gemiddelde prognose van 1,63 miljard euro stond in realiteit een cijfer van 1,44 miljard euro. Er waren twee oorzaken voor de teleurstelling: een minder dan verwacht resultaat in het Franse retailbankieren door de erg lage rente en een minder sterke dan verwachte toename in de tradinginkomsten in het laatste kwartaal. De Belgische overheid, die met 10,2 procent de grootste aandeelhouder is, zal niet helemaal ontevreden zijn, want ze krijgt een dividendverhoging van de 2,31 in het boekjaar 2015 naar 2,70 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2016.

Om het lijstje van tegenvallende resultaten af te ronden, is er nog de Britse oliegigant BP (-3,5%). Ook daar was de 400 miljoen dollar kwartaalwinst een stuk minder dan de 568 miljoen die analisten gemiddeld hadden vooropgesteld. Zoals bij de andere oliereuzen herstelde door de gestegen olieprijzen wel de winst in de upstream (olieontginning en olieproductie), maar dat werd deels tenietgedaan door lagere winsten in de downstreamactiviteiten (petrochemie en raffinage) - een gevolg van de gedaalde raffinagemarges. In tegenstelling met Royal Dutch Shell stijgt bij BP wel nog altijd de schuldgraad. Die bedroeg 26,8 procent eind 2016, tegenover 21,6 procent eind 2015.

Woensdag is het uitkijken naar de olievoorraden en de hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten, en naar de kwartaalresultaten van onder meer Melexis, Intervest Offices & Warehouses, Sanofi, SBM Offshore en TomTom.