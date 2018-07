Ageas kan streep onder Fortis-verleden trekken

Zeer goed nieuws voor Ageas: de Nederlandse rechter verklaart de schikking die Ageas sloot met claimorganisaties als Deminor, Stichting FortisEffect, Sicaf en ConsumentenClaim bindend. Voor de Nederlandse beleggersvereniging VEB wordt de bindend-verklaring geweigerd, maar dat heeft geen gevolgen voor het geheel van de overeenkomst en de uitvoering ervan.

De schikking houdt in dat de belangenorganisaties alle rechterlijke procedures tegen Ageas stopzetten en zich ertoe verbinden geen nieuwe juridische stappen te zetten. Ageas betaalt in ruil 1,3 miljard euro aan de misnoegde oud-Fortis-aandeelhouders. Die voelden zich misleid door de communicatie van Fortis in de periode 2007-2008.

Voor Ageas is het bindend verklaren van de schikking cruciaal. Niet alleen omdat er op die manier een einde komt aan de belangrijkste rechtszaken tegen de verzekeraar. Maar ook omdat deze formule de aandeelhouders die niet akkoord gaan met de regeling verplicht zich te identificeren. Dat moeten ze binnen de vijf maanden doen. Daardoor zal Ageas een precies beeld krijgen van het aantal aandeelhouders die nog willen verder procederen. Daar had de groep tot hiertoe het raden naar.

De 1,3 miljard euro die de schikking kost, heeft Ageas al opzijgezet. Dat geld zal verdeeld worden onder naar schatting 150.000 tot 200.000 beleggers die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen bezaten of kochten. Straks zal Ageas weten of het extra geld (en hoeveel) moet reserveren voor eventueel resterende rechtszaken.

De kans is echter groot dat de meeste gedupeerden eieren voor hun geld kiezen. Verder procederen kan jaren duren en wie een schikking weigert te aanvaarden, zal goede argumenten moeten hebben om in de toekomst een rechter te overtuigen. De schikking biedt volgens het gerechtshof van Amsterdam aan de voormalige aandeelhouders van Fortis immers 'een relatief eenvoudige, snelle, goedkope en risicoloze weg om een redelijke compensatie te verkrijgen'.

Het zwaard van Damocles van de Fortis-erfenis heeft tien jaren boven het hoofd van Ageas gehangen, en is nu eindelijk weg. CEO Bart De Smet kan de cashmiddelen nu volledig inzetten ten dienst van de groeistrategie van Ageas. De verzekeraar kan zich voortaan met een vrij hoofd en de nodige financiële flexibiliteit concentreren op de ontwikkeling van de business en het zoeken naar acquisities. Voor de aandeelhouders is dit een goede zaak.

De Fortis-claimanten ten slotte recupereren een deel van hun verlies. Volgens sommigen te weinig, maar de meesten zijn al blij dat ze toch nog een vergoeding krijgen. Gedupeerden hebben een jaar tijd om hun schadeclaim in te dienen. Hoeveel geld ze uiteindelijk zullen krijgen, hangt af van het aantal claims dat effectief wordt ingediend. Als er meer opdagen, wordt de vergoeding naar beneden bijgesteld - bij een laag aantal kan er meer worden uitbetaald.

Ageas wil snelle indieners van een dossier belonen door al dit najaar een voorschot op de compensatie uit te keren. De definitieve afrekening zou eind 2019 volgen. Geïnteresseerden kunnen alle details over de schikking en alle informatie over het verdere verloop van de procedure vinden op www.forsettlement.com. Ageas zegt dat het zo snel mogelijk de claimformulieren online zal zetten.