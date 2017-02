Ageas grootste daler in Bel-20

Geen vrolijke gezichten vandaag op Euronext Brussel. De verzekeraar Ageas (-5,9 %) was ondanks de winstwaarschuwing van vorige week toch nog de grootste daler in de Bel-20. Het nettoresultaat kwam met 18 miljoen euro inderdaad erg laag uit. Maar over de negatieve impact van 137 miljoen euro had Ageas al uitleg gegeven. De recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst van 155 miljoen euro was echter nog steeds minder dan de 166 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden vooropgesteld. Vooral de moeilijkheden in het Verenigd Koninkrijk kregen de nodige aandacht. Sommige analisten twijfelen ook wat aan het winstpotentieel op lange termijn, maar het management ziet de toekomst, vooral in Azië, nog steeds rooskleurig tegemoet.

In de financiële sector viel ook positief nieuws te rapen. Zowel de Nederlandse bank ABN-Amro (+3,3%) als het Franse Crédit Agricole (+4,9%) werd stevig beloond voor meevallende resultaten. ABN Amro wist in elk domein beter te doen dan vooropgesteld, maar het waren toch vooral de lagere voorzieningen voor slechte kredieten die de winstgroei op 23 procent deed uitkomen.

De Franse bank scoorde bij analisten en beleggers omdat de winsten uit het retailbankieren in Frankrijk met 15 procent zijn toegenomen in het vierde kwartaal. Dat is een stuk hoger dan de analistenconsensus en des te opmerkelijker omdat BNP Paribas daarin vorige week had ontgoocheld.

Ook een gemengd beeld was er in de voedings- en drankensector. Het Franse Danone (-0,4%) biechtte voor 2016 de laagste vergelijkbare omzetgroei in bijna twintig jaar op (+2,9%). De volumes in de verse zuivelwaren, waar Danone wereldleider is, blijven immers dalen. Vorig jaar was er een daling met 3,9 procent. Het herlanceren van Activia heeft niet de verhoopte resultaten opgeleverd. De Franse voedingsreus legde onlangs dan maar 10 miljard dollar op tafel om de Amerikaanse producent van sojamelk WhiteWave Foods over te nemen. Die overname, die weldra afgerond moet worden, moet voor een nieuwe groei-impuls zorgen.

Dan doet Pepsico (-0,7%) een stuk beter. Daar kwam de kwartaalwinst met 1,20 dollar per aandeel wel boven de gemiddelde verwachting van 1,16 dollar uit. De groep weerstaat aan de lagere verkoopcijfers voor suikerrijke frisdranken en snacks door al 45 procent van haar omzet te halen uit lage(re) caloriedranken en gezonde(re) tussendoortjes. De koers ging toch lager door de (te) voorzichtige vooruitzichten voor 2017.

Donderdag is het uitkijken naar de werkloosheidscijfers in Frankrijk en het aantal bouwvergunningen in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er flink wat jaarresultaten van onder meer AirFrance-KLM, Befimmo, Leasinvest, NN Group, Ordina, Sipef en Telenet.