Ageas-aandeel fors hoger na overnamegeruchten

Dinsdagavond meldde Bloomberg dat Fosun, dat een belang heeft van zowat 3 procent in de Belgische verzekeraar Ageas, gesprekken voert met adviseurs over de mogelijkheden, zoals in zee gaan met een partner of het opvoeren van zijn huidige belang.

Volgens ingewijden zou het gaan om een van de meest gedurfde stappen ooit van Fosun om zijn internationale voetafdruk te vergroten. Er zijn nog geen finale beslissingen genomen, en het is bovendien mogelijk dat Fosun uiteindelijk beslist om geen bod te doen, aldus Bloomberg nog.

Ageas had, na de sterke stijging van het aandeel, een marktwaarde van 9,26 miljard euro. Omstreeks 10 uur woensdagmorgen was het aandeel 46,26 euro waard, wat overeenstemt met de hoogste koers sinds 2008. Rond 13 uur noteert het aandeel 4,35 procent hoger tot 45,56 euro.

Ageas-topman Bart De Smet zei woensdag in De Ochtend op Radio 1 dat hij niet reageert op geruchten, en dat er ook geen enkele concrete indicatie is van een reële interesse. Moest er toch een bod komen, zal Ageas dat evalueren, klinkt het nog.