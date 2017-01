'Afschaffing speculatietaks is voor alle betrokken partijen goed nieuws'

Cijfers van de onlinebroker leren dat het aantal transacties in januari met 44 procent is toegenomen in vergelijking met december 2016. Die stijging is het gevolg van de afschaffing van de speculatietaks. Die zadelde de federale regering vorig jaar op met riante verliezen, toen bleek dat de opbrengsten van de speculatietaks de tegenvallende opbrengsten uit de beurstaks niet konden compenseren. Beleggers waren verplicht een speculatietaks (33%) te betalen wanneer ze hun aandelen binnen de zes maanden weer van de hand deden. Daardoor kochten en verkochten beleggers veel minder snel hun aandelen. De belastingen zou een gat van 43 miljoen euro hebben geslagen in de begroting.

Niet effectief

"We hebben ons altijd verzet tegen de speculatietaks omdat het voor ons van bij de start duidelijk was dat alle partijen erbij zouden verliezen. Het was simpelweg geen effectieve maatregel", zegt Gorik Nelissen, het hoofd financiële markten bij Keytrade Bank. "Er waren al de verdubbeling van de beurstaksen en de opeenvolgende stijging van de roerende voorheffing, maar de echte mokerslag kwam er na de invoering van de speculatietaks. Nu wijzen de voorlopige tekenen erop dat we weer de goede richting uitgaan. "

De afschaffing heeft volgens de broker de grootste impact op de handel in aandelen. Die steeg deze maand met 55 procent in vergelijking met de voorgaande maand. In vergelijking met januari vorig jaar gaat het om een stijging van 7 procent. Volgens Keytrade Bank is dat niet onlogisch omdat die categorie ook het sterkst getroffen werd door de invoering van de speculatietaks. In totaal ging het vorig jaar om een daling van 44 procent ten opzichte van 2015.

"Door de speculatietaks daalde het belang van aandelen in het totaal van verhandelde financiële instrumenten van 65 naar 60 procent. Nu eist de categorie weer het belang op dat ze voorheen had. We zien zelfs een lichte stijging tot 70 procent", zegt Nelissen.

Ook de turbo's kregen het zwaar te verduren in 2016. De onduidelijkheid over welke beleggingsproducten al dan niet onder de speculatietaks vielen, zorgde ervoor dat de handel in turbo's met 43 procent terugviel. Keytrade Bank merkt nu een sterke stijging van 42 procent.

Niet voor alle beleggingsproducten

De trackers daarentegen konden dan weer profiteren van de speculatietaks omdat die belasting niet van toepassing was op zulke beleggingsproducten. Keytrade Bank noteerde in 2016 een stijging van 13 procent ten opzichte van 2015. Opvallend is dat de trackers niet aan populariteit moeten inboeten sinds de afschaffing van de taks. "In tegendeel, er is een stijging van 11 procent", merkt de broker op.

Ook de handel in andere producten die niet onder de speculatietaks vallen, blijft het goed doen. Zo blijft het aantal transacties en contracten in de categorie opties stabiel ten opzichte van 2016.

Volgens Keytrade Bank is de herstellende markt goed nieuws voor alle betrokken partijen. "De staat ziet zijn inkomsten uit de taks op beursverrichtingen weer stijgen, brokers zien hun inkomsten stijgen en beleggers kunnen opnieuw vol vertrouwen beleggen tegen een helder belastingtarief", luidt het besluit.