Afgeblazen bod doet Unilever onderuitgaan

De Europese beurzen begonnen, met uitzondering van Amsterdam, in het groen, maar aan het einde van de dag zaten de meeste weer dicht bij het slotniveau van vrijdag.

Vrijdag was Unilever (-6,0 %) nog de grootste stijger op de Amsterdamse beurs, na het vijandige bod ter waarde van 143 miljard dollar van Kraft Heinz. Dat werd door de raad van bestuur van de Brits-Nederlandse voedingsgigant afgewezen. Gisteren kwam Kraft Heinz verrassend snel met de mededeling dat het afziet van het bod vanwege de felle tegenstand bij Unilever. Daardoor ging de koers onderuit. Het valt wel op dat de daling minder dan de helft bedraagt van de koerswinst van ruim 13 procent van vrijdag. Het bod zet het management onder druk om maatregelen te nemen om de winstgevendheid te verhogen en van een achterblijver op de beurs weer een wervend verhaal te maken dat de aandeelhouders kan plezieren. Bovendien kan het concurrenten wakker maken om dat dossier ook eens nader te bekijken.

Nog in Amsterdam was er een stevig verlies voor Boskalis (-5,3%). De grootse baggeraar ter wereld en de belangrijke concurrent van DEME en De Nul kondigde aan dat in de jaarcijfers 2016 (publicatie 8 maart) voor 840 miljoen euro aan bijkomende waardeverminderingen en afschrijvingen zullen zitten. Enerzijds op de vloot, maar anderzijds ook op diversificatieaankopen die het de voorbije jaren heeft verricht, zoals Dockwise en Smit. Die hebben de jongste jaren te lijden onder de terugval in de maritieme en de offshore olie- en gasbusiness.

In Brussel had Van de Velde (-3%) het moeilijk. De lingerieproducent had begin januari al voor het eerst sinds zijn beursnotering moeten opbiechten dat de omzet was gedaald (-1,1%). Ook de winstcijfers kunnen niet overtuigen. De roep van analisten om de Amerikaanse retailactiviteiten te stoppen of te verkopen klinkt steeds luider.

Nog op de Brusselse beurs wist Care Property Invest (+2,7%) zich in de aandacht te werken. De gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), die is gespecialiseerd in huisvesting voor senioren, deed een grote aankoop, en dat voor het eerst buiten het Vlaams Gewest: Les Terrasses du Bois in Watermaal-Bosvoorde (Brussel) voor 34 miljoen euro, terwijl de portefeuille tot nu zo'n 300 miljoen euro waard was. De markt verwelkomt duidelijk die forse uitbreiding.

Dinsdag is het uitkijken naar de inflatiecijfers in Frankrijk. In het resultatenseizoen zijn er onder meer de halfjaarresultaten van Aedifica, de jaarresultaten van Montea en BAM Group en de kwartaalcijfers van Wal-Mart.