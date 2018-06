Adyen verdubbelt bijna bij beursdebuut

Het betaalbedrijf Adyen trok woensdag met een waardering van tussen de 6,5 en 7,1 miljard euro naar de beurs van Amsterdam. Het aandeel startte met een introductieprijs van 240 euro en explodeerde na de openingsbel met 78 procent tot 428 euro. Omstreeks 11 uur verdubbelde de waarde van het aandeel met een winst van ruim 100 procent.

Rond 15 uur viel de winst wat terug tot 84 procent (444 euro), maar omstreeks 16u30 verdubbelde de waarde van het aandeel alweer bijna (+ 94 procent tot 466 euro). Bij de slotbel klokte het aandeel 89,5 procent hoger af tot 455 euro.

De koerssprong geeft het bedrijf een waarde van meer dan 13 miljard euro. Ter vergelijking: een gevestigd financieel concern als ABN Amro is goed voor een marktwaarde van bijna 22 miljard euro.

De beursgang van Adyen is de grootste op het Damrak sinds die van ABN AMRO. Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als de Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify.

Een jaar geleden vond CEO Pieter Van der Does een beursnotering nog 'niet logisch'. De koerswijziging kwam er wellicht omdat Van der Does nu twee vliegen in één klap kan slaan. Sommige investeerders, waaronder Iconiq Capital, de vermogensbeheerder van Mark Zuckerberg en andere techmiljardairs, wilden uitstappen op een moment dat betaalbedrijven zeer gunstige waarderingen krijgen.

