Adyen-aandeel schiet omhoog bij beursdebuut

Het Adyen-aandeel trok woensdag met een waardering van ruim 7 miljard euro naar de beurs van Amsterdam. Het aandeel startte met een introductieprijs van 240 euro en explodeerde na de openingsbel al met 78 procent tot 428 euro.

Momenteel kunnen ook particuliere beleggers gewoon handelen in het Nederlandse fintechbedrijf. De inschrijving voorafgaand aan de beursgang was voorbehouden aan grote institutionele partijen.

De beursgang van Adyen is de grootste op het Damrak sinds die van ABN AMRO. Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als de Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify.

Een jaar geleden vond CEO Pieter Van der Does een beursnotering nog 'niet logisch'. De koerswijziging kwam er wellicht omdat Van der Does nu twee vliegen in één klap kan slaan. Sommige investeerders, waaronder Iconiq Capital, de vermogensbeheerder van Mark Zuckerberg en andere techmiljardairs, wilden uitstappen op een moment dat betaalbedrijven zeer gunstige waarderingen krijgen.

