Advocatenkantoor lanceert tool om belastbaarheid cryptowinsten te bepalen

Volgens de advocaten van Mythra is er in de praktijk veel onduidelijkheid over de manier waarop de winst uit cryptobeleggingen wordt belast. Die komt voort uit het feit dat er geen specifieke wetgeving voor geldt en dat de fiscus moet voortgaan op de bestaande categorieën van belastbare inkomsten.

Bovendien wordt voor elk individueel geval nagegaan of een cryptobelegger zich al dan niet als een 'goede huisvader' gedraagt en handelt in het kader van een 'normaal beheer van privévermogen'. Wanneer wordt geoordeeld dat dat niet het geval is, dreigen hoge belastingen. Wegens het volatiele karakter van de bitcoin en co worden beleggingen in cryptomunten volgens David Mussche, advocaat-vennoot bij Mythra, al te gemakkelijk als speculatief beschouwd, waardoor investeerders onterecht dreigen te worden belast.

Concrete indicatie

Om in afwachting van een duidelijker wettelijk kader meer klaarheid te scheppen, heeft het advocatenkantoor dus een tool ontwikkeld. Beleggers krijgen daarbij vijftien vragen voorgeschoteld, waarin onder meer gepeild wordt naar hoelang ze al in virtuele munten investeren, wat hun strategie is en of ze enkel met hun eigen geld beleggen.

Op basis van de antwoorden die uit die vragenreeks naar voren komen, krijgt de gebruiker vervolgens een concrete grafische en woordelijke indicatie. Er zijn drie mogelijke uitkomsten: de meerwaarde is ofwel niet belastbaar, ofwel belastbaar als divers inkomen, ofwel belastbaar als beroepsinkomen. In het tweede geval hanteert de fiscus een tarief van 33 procent. In het laatste geval gaat het om progressieve tarieven tussen de 25 en 50 procent.

Geen garantie

Bij de uitkomst van de test moeten wel kanttekeningen worden geplaatst. Zo is de indicatie niet bindend voor de fiscus in geval van een dispuut. Toch is de tool volgens Mythra nuttig, "omdat hij zorgt voor bewustwording en een onderbouwde inschatting geeft van waaraan een cryptobelegger zich kan verwachten. Ook kan de uitkomst als startpunt gebruikt worden om zich proactief te wapenen tegen aanspraken van de fiscus."

Maar hoe vertalen de antwoorden op de vragen zich in een bepaalde mate van belastbaarheid? Met andere woorden: op welk mechanisme steunt de tool? Volgens David Mussche schuilt achter de tool "een analyse van de huidige stand van zowel de wetgeving, de rechtspraak als de administratieve praktijk voor meer traditionele beleggingen, zoals aandelen of vastgoed."

"Daaruit konden een aantal indicatoren worden gedestilleerd die nuttig zijn in de fiscale discussie. Die indicatoren werden vervolgens vertaald naar een crypto-omgeving en kregen een wegingscoëfficiënt mee."