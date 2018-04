Actiegroepen hekelen voorstel Arco-oplossing premier Michel

Het voorstel gaat uit van een dading van de Belgische staat, Belfius en Beweging.net (ex-ACW, waarvan Arco de financiële arm was) met de bijna 800.000 Arco-coöperanten, schreven De Tijd en l'Echo dinsdag. De vergoeding zou uitkomen op 600 miljoen euro, of 40 procent van hun oorspronkelijke inleg. Het geld zou komen van Beweging.net (35 miljoen), Belfius (25 miljoen) en vooral de staat. Die rekent onder meer op een superdividend dat Belfius zou uitkeren voor zijn beursgang (400 miljoen).

De advocaten van de twee actiegroepen, Geert Lenssens en Niels Van Campenhout, vinden dat de staat ditmaal de piste volgt die zij aanreikten: 'de aansprakelijkheid van de Belgische Staat op basis van het vertrouwensbeginsel'. De regering gebruikt hun piste als argument, heet dat.

'Tegelijk stellen de verenigingen echter vast dat de bijdrage van Beweging.net en vooral de bank Belfius lachwekkend laag is en niet in verhouding staat', klinkt het in een reactie. 'Hun gezamelijke bijdrage moet minstens even groot zijn als de huidige van de staat waardoor ten minste het volledige kapitaalsverlies van circa 1,5 miljard euro kan gedekt worden, wat hen ook steeds is beloofd.' Belfius en beweging.net moeten 'hun verantwoordelijkheid ernstig gaan nemen' en een voorstel doen of rond de tafel gaan zitten.

De twee advocaten vrezen ook dat de regering nu via Europa naar een oplossing zoekt om 'tijd te winnen' - 'met de naderende verkiezingen en de lopende verjaring in het achterhoofd'. Bij een Europees njet zouden de Arco-spaarders ook voor voldongen feiten komen. 'De vraag rond het Europees probleem van de staatssteun stelt zich nochtans absoluut niet bij de bijdragen van Belfius en Beweging.net, zodat daar de goedkeuring van Europa niet eens moet afgewacht worden.'

'Geld terug van Arco' en 'Arcoparia's' verwachten naar eigen zeggen binnen enkele weken 5.000 tussenkomsten in hun procedure die ze in februari gestart zijn. Ze zetten hun actie voort en mikken op minstens 25.000 tussenkomsten.