Aandelenmarkten stevig in het rood

Helemaal verwonderlijk is dat niet na de sterke beursperiode van de afgelopen maanden. Bovendien bleef de Amerikaanse president Donald Trump grotendeels afwezig deze week. Opmerkelijk is ook dat de jaarresultaten en vooral de vooruitzichten niet kunnen aanzetten tot kopen. Zo vielen vandaag in Europa de cijfers van het Franse mediabedrijf Vivendi tegen en ontgoochelde BASF met erg matige perspectieven voor dit jaar.

Van die zwakke vooruitzichten bij BASF had ook de koers van Solvay (-2,5 %) te lijden. De resultaten op zich waren in lijn met de verwachtingen van de analisten. De omzet lag in het vierde kwartaal met 2,77 miljard euro zelfs boven de analistenconsensus van 2,67 miljard euro, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) met 527 miljoen euro iets onder de gemiddelde verwachting van 533 miljoen euro bleef. Het voorgestelde dividend van 3,45 euro per aandeel is dan weer iets meer dan de markt verhoopt had. De prognose van 4 à 6 procent winstgroei voor dit jaar kon dan weer niet echt bekoren, wegens niet ambitieus genoeg.

In de Bel-20 was het telecombedrijf Proximus (+1,9%) een van de weinige die de hele dag in de groene cijfers wist te blijven. De resultaten lagen boven of aan de bovenkant van de eigen prognoses en analistenconsensus. De omzet in het laatste kwartaal van 2016 kwam met 1,49 miljard euro perfect uit op de analistenconsensus. De bedrijfskasstroom (ebitda) was dan weer lichtjes beter dan verwacht (441 miljoen euro ten opzichte van een consensus van 436 miljoen). De stabiele vooruitzichten voor 2017 volstonden voor analisten en beleggers, alsook het stabiele dividend van 1,50 euro bruto per aandeel.

Net als bij Ablynx gisteren was er ook bij dit andere biotechbedrijf, Galapagos (-1,4%), sprake van winstnemingen naar aanleiding van de aankondiging van de jaarresultaten. Want ook bij Galapagos vielen geen (negatieve) verrassingen te noteren. De opbrengsten van 151,6 miljoen euro lagen duidelijk boven de gemiddelde analistenverwachting van 134,6 miljoen euro en ook de evolutie in de pijplijn blijft gunstig. Het biotechbedrijf kon eind 2016 nog steeds een bijzonder fraaie kaspositie van 980,9 miljoen euro tonen.

Maandag is het uitkijken naar de inflatie in ons land, het consumenten- en bedrijfsleidersvertrouwen in de Europese Unie en de bestellingen van duurzame goederen in de VS. In het resultatenseizoen zijn er onder meer de jaarresultaten van Accentis, Iep Invest, PostNL en Recticel.