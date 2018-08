Aandeel Tesla maakt stevige koerssprong

Het Tesla-aandeel won 9,4 procent, tot de hoogste koers in meer dan een maand en was daarmee één van de weinige positieve uitschieters op een rood Wall Street. De handel lag vier keer hoger dan het gemiddelde van de voorbije dagen.

De maker van elektrische auto's leed nochtans opnieuw een megaverlies, maar denkt in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden. Ook denkt Tesla de productie van zijn Model 3 in augustus verder op te voeren naar 6.000 stuks per week.