Aandeel bpost zet neergang voort

Het bpost-aandeel verloor maandag op een bepaald moment 6,3 procent, de grootste daling in één dag sinds 3 mei. De beurskoers zakte tot 12,24 euro, het laagste peil sinds juni 2013, toen bpost voor het eerst naar de beurs trok.

Er was ook opvallend meer (+65 procent) handel dan gemiddeld, terwijl ook het aantal put- en callopties op het aandeel explodeerde. Met dergelijke opties wordt gemikt op een koersdaling of -stijging om winst te maken.

Bpost is al enige tijd uit de gratie van de belegger gevallen. De overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial eind vorig jaar blijkt minder rendabel dan gehoopt en ook de vooruitzichten van het Belgische postbedrijf stelden teleur. De nieuwe afstraffing op maandag houdt mogelijk verband met een nieuwe afwaardering door een analist van Kepler Chevreux. Die stelt nu een koersdoel van 14,50 euro voorop.

Sinds maart van dit jaar is de koers van het bpost-aandeel al gehalveerd. Ze staat nu op het laagste peil ooit, zelfs onder de beursintroductieprijs van 14,50 euro in juni 2013. De koers ligt wel een derde lager dan de gemiddelde consensus van analisten.

De Belgische staat heeft de helft plus één aandeel van bpost in handen. Op de jongste algemene vergadering reageerden verschillende kleine beleggers teleurgesteld op de beursprestaties, ondanks het feit dat ze nog altijd genieten van een aantrekkelijk dividend. Dat bedroeg eind vorig jaar 1,31 euro bruto per aandeel.