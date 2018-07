Aandeel Bekaert keldert na winstwaarschuwing

"We gaan ervan uit dat we het winstgevendheidsniveau van vorig jaar niet zullen kunnen evenaren voor het boekjaar 2018." Met die winstwaarschuwing kwam staalkoordproducent Bekaert vrijdag, in de aanloop naar de publicatie van de halfjaarcijfers op 27 juli. In een reactie duikelde het Bekaert-aandeel vrijdagmorgen 25 procent lager tot onder de 20 euro. Omstreeks 13 uur noteert het aandeel 19,5 procent lager tot 22 euro.

De winstgevendheid van Bekaert wordt al sinds midden vorig jaar aangetast door een reeks 'ongunstige marge-effecten'. Die blijken nu zwaarder door te wegen en langer aan te houden dan gedacht, klinkt het in een persbericht van de staaldraadgroep.

Het bedrijf wijst onder meer op de aanhoudende volatiliteit van de walsdraadprijzen, een moeilijk ondernemingsklimaat in Latijns-Amerika en het trage herstel van het dochterbedrijf Bridon-Bekaert Ropes Group. Daar werd deze week nog een nieuwe CEO aangeduid.

Niet alleen de marge-effecten wegen op de winstgevendheid van Bekaert. Maatregelen die het bedrijf nam om de rendabiliteit te verbeteren, zullen later dan verwacht of minder sterk opleveren. Zo is de introductie van een nieuw soort zaagdraad uitgesteld, zijn er hoger dan verwachte opstartkosten bij een reeks uitbreidingsprojecten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Pacifisch Azië, en kunnen hogere grondstoffenprijzen moeilijk onmiddellijk doorgerekend worden aan klanten door de hevige concurrentie, die leidt tot druk op de prijzen.

Tot nu toe voorspelde Bekaert dat het dit jaar 'hetzelfde peil van winstgevendheid' zou bereiken als in 2017. Maar dat zal dus niet lukken. Voor de halfjaarcijfers waarschuwt Bekaert dat 'de onderliggende ebit (bedrijfswinst, red.) voor de eerste jaarhelft ongeveer 20 procent onder de analistenverwachtingen zal liggen'.