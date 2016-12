Weyts sluit een kilometerheffing voor personenwagens niet uit

Volgens de transportsector is een uitbreiding van de kilometerheffing naar alle voertuigen de enige remedie voor de alsmaar langer wordende files. "We moeten een kilometerheffing invoeren voor iedereen, ook voor kleine vrachtwagens en personenwagens", liet Isabelle De Maegt van sectorfederatieFebetra weten. En dat is niet in dovemansoren gevallen. Weyts laat weten dat hij geen tegenstander is van een algemene kilometerheffing.

"Als we willen vermijden dat we stilstaan, moeten we stoppen met zaniken en iets durven te doen. Het is de enige manier om het gedrag van mensen echt te beïnvloeden, want veel mensen kunnen hun verplaatsing perfect uitstellen", zegt hij in De Tijd.

Een algemene kilometerheffing biedt volgens de minister nog meer voordelen. Hij haalt aan dat wanneer zo'n heffing in voege treedt ook de buitenlandse chauffeurs een deel van de rekening moeten betalen. "Met de opbrengst ervan kunnen we de verkeersbelasting afschaffen", aldus Weyts.

Niet voor morgen

Al zal de invoering niet voor morgen zijn. Weyts vindt dat het voorstel na de Vlaamse verkiezingen van 2019 in het regeerakkoord moet staan. Bovendien kan de regering niet zomaar de kilometerheffing uitbreiden naar alle voertuigen. Ze moet onder meer onderzoeken onder welke voorwaarden zo'n heffing budgetneuttraal kan worden ingevoerd. Die studie is ten vroegste klaar in 2017. Daarna volgt nog een tweede studie over de implementatie ervan.

Maar Vlaanderen moet ook over de taalgrens heen kijken. Zo is het niet zeker of Wallonië wil meestappen in het Vlaamse verhaal. Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio heeft al laten weten dat een taks voor personenwagens doenbaar is in Wallonië, "maar niet in de vorm van een kilometerheffing."

Cordontaks

De Vlaamse regering kan zo'n heffing invoeren zonder de medewerking van de andere gewesten. Al zal een algemente kilometerheffing dan niet van toepassing zijn op de Brusselse Ring, die door de drie gewesten loopt.

De mobiliteitsorganisatie VAB staat niet te springen om de kilometerheffing uit te breiden. Volgens Maarten Matienko is zo'n belasting totaal zinloos en zal het geen effect hebben op de files. Hij pleit voor een soort van rekeningrijden, het zogeheten cordontaks. "Maar dan wel op enkel op die plaatsen waar het effectief nodig is én waar er goede alternatieven zijn", zegt Matienko. "Aan beide voorwaarden moet worden voldaan, anders werkt het niet." (NS)