Volgend jaar kunnen we bedrijfswagen inruilen voor extra loon

Het extra loon dat de werknemers zullen krijgen in plaats van hun bedrijfswagen zal belast worden tegen een gunstiger tarief. Dat bedrag wordt met 20 procent verhoogd voor wie ook een tankkaart heeft.

Om misbruiken tegen te gaan, zijn in de regeling enkele voorwaarden ingebouwd. Zo moeten werkgevers al minstens drie jaar bedrijfswagens aan hun personeel geven. "Snel bedrijfswagens gaan huren voor één maand, zal niet helpen", klinkt het. Werknemers van hun kant moeten de voorbije drie jaar minstens een jaar ononderbroken een bedrijfswagen hebben gehad én minstens drie maanden ononderbroken voor de aanvraag.

De werkgevers gaan bovendien niet eenzijdig kunnen beslissen om de bedrijfswagen te vervangen door extra loon. De overschakeling moet altijd in overleg gebeuren met de werknemer.

Bedrijfswagens verminderen

"De fiscale voordelen voor bedrijfswagens zijn historisch gegroeid als gevolg van te hoge lasten op arbeid. Deze regering verlaagt die lasten op arbeid, niet in het minst door de tax shift. Met de invoering van het mobiliteitsbudget geven we werknemers en werkgevers nu ook meer keuze tussen de verschillende vormen van vervoer", luidt de reactie van de minister. De federale regering hoopt op die manier het aantal bedrijfswagens op de weg terug te dringen.

De regering zal nu aan de sociale partners vragen om binnen de 6 maanden een indexatiemechanisme uit te werken. Als ze daar niet in slagen, zal de regering het zelf doen.

Het akkoord wordt binnen enkele weken voorgelegd op de ministerraad. Een jaar na de invoering gaan de regeringspartners het systeem analyseren.

Vraag is of het voorstel niet op juridische bezwaren gaat stoten. Eerder dit jaar verwees De Raad van State een soortgelijk voorstel naar de prullenmand: de vervanging van de ecocheques door nettoloon. "Die maatregel is in strijd met het gelijkheidsbeginsel", luidde het oordeel toen.