Vlaamse gemeenten houden belastingtarieven in 2017 stabiel

Op basis van de voorlopige gegevens van 245 van de 308 Vlaamse gemeenten zal het tarief van de aanvullende personenbelasting in 2017 in 15 gemeenten dalen. Slechts één gemeente zal het tarief optrekken. Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft hebben tot dusver 7 gemeenten beslist om deze te laten dalen, terwijl slechts één gemeente deze optrekt.

Enkele cijfers

Onder meer het gemeentebestuur van Halle zet het mes in de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De aanvullende personenbelasting daalt in 2017 van 7,8 naar 7,7 procent. De opcentiemen dalen van 1570 naar 1560.

In Bomen maakte het bestuur enkele weken geleden bekend dat het de personenbelasting verlaagt van 8,5 naar 7,9 procent. Dat is een daling van gemiddeld 21 euro per Bomenaar. Ook in Hemiksen, een andere Antwerpse gemeente daalt de aanvullende personenbelasting. Die daalt van 7,8 naar 7,5 procent.

Het is nog even wachten op de gevens van alle gemeenten. De VVSG maakt die pas bekend wanneer de tarieven van alle gemeenten gekend zijn. Voorlopig wacht de VVSG nog op gegevens van 63 besturen.

Dit jaar

Dit jaar hebben vijftien gemeenten de aanvullende personenbelasting verlaagd en in vijf andere gemeenten hebben de gemeentebesturen beslist te snoeien in de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De cijfers van 2016 leren dat de inwoners van Mesen (9%), Heuvelland (8,7%), Kortemark (8,5%), Roeselare (8,5%) en Borgloon (8,5%) dit jaar de meeste aanvullende personenbelasting moesten betalen. Wie in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde woont ontsnapte aan de aanvullende personenbelasting. In Zwijndrecht betaalden ze dit jaar 2,5 procent aanvullende personenbelasting en in Zaventem 5 procent.

Zaventem en Sint-Martens-Latem hieven in 2016 dan weer het minste opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zij vroegen 750 opcentiemen. In Alveringem en Spiere-Helkijn liepen die op tot respectievelijk 2250 en 2200 opcentiemen.