'Veel Vlamingen weten het fiscale voordeel van de dienstencheque niet naar behoren te benutten'

Jaarlijks kopen 650.000 Vlamingen samen 80 miljoen dienstencheques, waarmee ze de 100.000 dienstenchequewerknemers in het Vlaams Gewest betalen. Een cheque is goed voor een uur wassen, plassen, strijken of poetsen. In 2008 kostte een cheque nog 6,70 euro. Ondanks de prijsstijging tot 9 euro blijft het systeem populair. Dat is vooral te danken aan de belastingvermindering die de gebruiker van dienstencheques krijgt. Zo wordt 30 procent van de prijs via een belastingkorting terugbetaald, vroeger door de federale overheid en sinds de laatste staatshervorming door het Vlaams Gewest. Een cheque van 9 euro kost de gebruiker zo slechts 6,30 euro. En als hij geen belasting betaalt - denk aan een gepensioneerde met een laag pensioen - dan wordt de vermindering van 2,70 euro toch nog ges...