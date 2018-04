Van Rompuy wil aparte codering belastingaangifte voor Kaaimantaks

De Kaaimantaks is gericht op de vermogens die rijke Belgen hebben verstopt in fiscale paradijzen. Vorige week ontstond deining over de opbrengst. Die is geraamd op 500 miljoen euro, maar zou vorig jaar slechts 5 miljoen euro hebben opgebracht. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ontkent echter dat de maatregel een gat in de begroting slaat. 'Dat geld verdwijnt niet, maar gaat naar de reguliere economie, wat we zien in extra opbrengsten in bijvoorbeeld de personenbelasting en de vennootschapsbelasting', luidde het.

Van Rompuy wil paal en perk stellen aan de discussie. 'Ik zal ook een wetsvoorstel indienen bij de begrotingscontrole om in de belastingaangifte een afzonderlijke code voor de Kaaimantaks in te voeren om een einde te maken aan deze aanslepende discussie over het rendement van deze taks die in de begroting toch wordt geraamd op 500 miljoen zonder dat men kan nagaan of dit cijfer effectief wordt gehaald', kondigt hij aan.

Eerder pleitte PS'er Ahmed Laaouej al voor zo'n aparte code. Hij deed dat al in de Panama-commissie, maar zijn voorstel haalde de eindmeet niet.