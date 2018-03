Van Overtveldt niet akkoord met Europese kritiek op notionele-intrestaftrek

Ons land krijgt opmerkingen over de notionele-intrestaftrek. De minister merkt op dat dit regime bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting fors werd ingeperkt en zelfs afgestemd op de piste waarop de Commissie zelf werkt in het kader van de harmonisering van de vennootschapsbelasting.

De Commissie heeft ook kritiek op de Belgische innovatieaftrek. Ook die is hervormd, zegt Van Overtveldt en die hervorming kreeg groen licht. De OESO en een Europese instantie die belastingsmaatregelen tegen het licht houdt, gaven groen licht voor die hervorming, zegt Van Overtveldt.

'De conclusie was duidelijk: het regime is niet schadelijk. Ik heb sterk de indruk dat hier met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt, en dat vooral de kleine landen in het vizier genomen worden', zegt Van Overtveldt. 'En ondertussen zijn er grotere lidstaten die wél schadelijke regimes hebben en in stand houden. Ik stel me daar ernstige vragen bij.'