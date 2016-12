Tommelein mikt op geplande verlaging energieheffing op 1 maart 2017

Het gaat dan vooral om gezinnen die elektrisch verwarmen en tot nog toe een bijdrage van 770 euro moesten betalen. Na de verlaging zal dan nog 290 euro zijn.

Scheeftrekkingen bijsturen

Minister Tommelein kondigde eerder al aan dat hij een aantal scheeftrekkingen in de energieheffing - ook bekend als de Turteltaks - zou bijsturen. Een daarvan is de situatie waarbij huishoudens die elektrisch verwarmen (en vaak erg veel verbruiken) in de hoge categorie van 770 euro bijdrage vallen, terwijl de gemiddelde bijdrage maar 100 euro per jaar bedraagt.

Minister Tommelein kondigt al langer een aanpassing aan. De grens tussen een heffing van 290 euro en 770 euro wordt daarbij opgeschoven van 20 MWh naar 25 MWh. Daardoor zou volgens de minister zowat elk gezin dat elektrisch verwarmt kunnen genieten van een verlaging.

Volgens minister Tommelein ligt de aanpassing momenteel voor advies bij de Raad van State. Hij rekent op een definitieve goedkeuring in januari 2017. Nadien volgt de parlementaire behandeling. "Ik streef naar een inwerkingtreding op 1 maart 2017", aldus Tommelein. (Belga/NS)