'Stijging van aantal bedrijfswagens hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn'

Uit de meest recente cijfers van federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, blijkt dat het aantal bedrijfswagens opnieuw is gestegen.

Hoewel de stijging minder sterk is dan vorige jaren, is dat koren op de molen van de tegenstanders van bedrijfswagens. Maar zelf een kleine stijging van het aantal nieuwe bedrijfswagens hoeft niet per se negatief te zijn.

Oké, de files zijn er en groeien elke dag. Maar dat enkel toeschrijven aan de bedrijfswagen, is kort door de bocht. Er spelen meerdere factoren: de economie groeit, meer mensen zijn aan de slag en die moeten allemaal op hun werk geraken. Daarnaast is bijvoorbeeld het aantal bestelwagens de jongste jaren enorm gestegen. Vandaag rijden er al zo'n 800.000 bestelwagens rond. In 2017 kwamen er liefst 80.000 nieuwe bij, een stijging van 14 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Het positieve verhaal aan bedrijfswagens wordt vaak vergeten. Zo levert een bedrijfswagen meer koopkracht, want dat kan een hoger netto besteedbaar inkomen betekenen voor dezelfde werkgeverskosten en minder kosten voor de werkgever dan het equivalent in nettoloon. De wagens zijn ook veiliger, zuiniger en properder omdat bedrijfswagens meestal jonge wagens zijn.

De looptijd van een bedrijfswagen is gemiddeld vier jaar, terwijl particulieren langer met dezelfde wagen blijven rijden. Bedrijven leggen de lat ook elk jaar hoger. Waar vier jaar geleden de norm bijvoorbeeld nog 104 gram CO2-uitstoot was, is dat nu misschien al gedaald naar 99 gram. Ik ben altijd verbaasd als ik in Frankrijk kom, wat voor oude wagens daar nog rondrijden.

Bedrijven wachten niet, beste politici

De 'salariswagen' is misschien niet zaligmakend, maar er zijn steeds meer alternatieven. Bedrijven gaan daar ook naar op zoek. Want ze kunnen echt niet meer wachten tot de wetgeving over het mobiliteitsbudget of cash for car eindelijk op punt staat en geen opmerkingen meer krijgt van de Raad van State.

Bedrijven bieden al volop alternatieven aan via flexibele verloning of zogenaamde cafetariaplannen met een mobiliteitsluik. Zonder de kosten voor een onderneming te verhogen is er al een alternatief. Dat kan gaan van een kleinere wagen in combinatie met een bedrijfsfiets. Of een upgrade naar eerste klasse bij een spoorabonnement. Of werknemers met een vast budget voor een bedrijfswagen die worden gestimuleerd extra opties - zoals lederen zetels - links te laten liggen in ruil voor een fiets.

In een aantal bedrijven zien we al embryonale vormen van micromobiliteit. Aangezien de files zich vaak manifesteren in de laatste kilometers naar het werk, worden werknemers gestimuleerd de auto aan de rand van de stad te laten staan en om de laatste kilometers met de plooifiets, een elektrische step of het openbaar vervoer af te werken. Dat is net het mooie: iedereen kan de oplossing kiezen die het best bij zijn situatie past. Zie het als een win-winsituatie: de werknemer kiest wat hij nodig heeft en goed is voor zijn welzijn en de werkgever heeft geen extra meerkosten.

Behandel loon niet als toxisch product

Het is dus allemaal veel complexer dan te roepen: 'Afschaffen die bedrijfswagens.' In sommige sectoren of beroepscategorieën heeft de bedrijfswagen ook te maken met concurrentie. Probeer maar eens als bedrijf IT'ers aan te werven zonder een bedrijfswagen in het loonpakket. Zelfs al moeten ze de werkvloer nooit verlaten, zit die vrij vaak standaard in hun verloning.

Dat dat gebeurt en dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieven voor extra loon, is logisch, want je loon wordt momenteel enorm belast. Er zouden veel minder heffingen op het loon moeten komen. De overheid behandelt dat nu alsof het een toxisch product is. Dat er hoge taksen op rookwaren zijn, is normaal, maar toch niet voor het loon? Mocht de overheid de eigen uitgaven kunnen drukken en onder controle houden, dan zou er automatisch minder druk op de lonen zijn, en hoeven de bedrijven misschien geen bedrijfswagen meer aan te bieden.