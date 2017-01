Steeds meer hooggeschoolden aan de slag via dienstencheques

Het aandeel in het totaal aantal dienstenchequewerknemers verdubbelde in diezelfde periode van twee procent tot 4,35 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Ook het aantal middengeschoolden nam in de vermelde periode toe van 28.109 (38,8 procent) tot 40.198 (43,6 procent). Na een jarenlange stijging van 2009 tot 2014 daalde het aantal middengeschoolde dienstenchequewerknemers in 2015 evenwel van 41.799 tot 40.198.

De meerderheid van de werknemers in dit systeem blijft nog steeds laaggeschoold, alhoewel hun aandeel in de periode 2009-2015 afkalfde van 59,2 tot 52 procent.

Na een jarenlange stijging van het totaal aantal dienstenchequewerknemers van 72.445 in 2009 tot 93.888 in 2014 daalde het aantal in 2015 voor het eerst tot 92.979. De daling in 2015 is vooral het gevolg van de vermindering van het aantal middengeschoolden (-1.601) en in beperkte mate ook bij de laaggeschoolden (-422).