'Slogans bemoeilijken een volwassen debat over de erfbelasting'

MoneyTalk vroeg experts in verscheidene vakgebieden hun mening over de Vlaamse erfbelasting. Socioloog Wim Van Lancker vindt het spijtig dat politici met slogans op de gevoelens van de kiezers inspelen. Dat staat een rationeel debat over een belasting op vermogenstransfers in de weg.