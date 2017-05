Schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen of niet?

Hoewel een schuldsaldoverzekering niet wettelijk verplicht is, kan die heel wat financiële kopzorgen voorkomen. Ze zorgt er namelijk voor dat - wanneer één van beide ontleners sterft - de overblijvende partner een uitkering ontvangt waarmee hij het lopende krediet in zijn eentje verder kan afbetalen. Bij het afsluiten van zo'n polis kan je kiezen tussen een eenmalige (hoge) premie en periodieke (lagere) premies die gespreid worden over meerdere jaren.

