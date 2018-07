Schenkingen weer mogelijk voor Nederlandse notaris

De Nederlandse notaris is heel populair bij Belgen voor het schenken van roerende goederen, zoals geld, effecten, deelbewijzen van een maatschap, kunst, een collectie oldtimers, enzovoort. Dat heeft vooral te maken met het feit dat u als Belg geen schenkbelasting hoeft te betalen. U vermijdt een belasting van 3 of 7 procent (3,3 of 5,5% in Wallonië), op voorwaarde dat de schenker in de drie jaar volgend op de schenking niet sterft.

