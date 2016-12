'Schatkist verdient fortuin aan erfenissen voor het goede doel'

Van de 187,7 miljoen euro die vorig jaar via erfenissen aan een goed doel werd geschonken, stroomde 15,8 miljoen euro naar de overheid, meldt Het Nieuwsblad.

Een voorbeeld: De Stichting tegen Kanker ontving - als voornaamste begunstigde van schenkingen aan een goed doel - in 2015 omgerekend 16 miljoen euro. Ter vergelijking: de Vlaamse overheid roomde 15,8 miljoen euro aan belastingen af van die giften. Geen enkel ander goed doel , behalve De Stichting tegen Kanker, deed beter wat de omvang van het bedrag betreft.

Jan Rachels, oprichter van Testament.be, een vzw die verschillende ngo's en maatschappelijke organisaties bundelt, reageert verontwaardigd op de ruim 15 miljoen die de overheid opstrijkt.

"Heel wat goede doelen voeren eigenlijk taken uit die de overheid daardoor niet meer moet doen", zegt Rachels in een reactie aan Het Nieuwsblad. "Het UZ in Jette bijvoorbeeld, kan steeds meer onderzoek doen met het geld dat het krijgt uit erfenissen en giften. Het is toch te gek om hen daarop te belasten?"

Op dit moment geldt in België een belastingstarief van 8,5 procent, maar Testament.be vindt dat dat tarief naar 3 procent moet zakken. Dat is het percentage dat partners, ouders, kinderen en kleinkinderen moeten afstaan.

"En eigenlijk zou het gewoon 0 procent moeten zijn. Het zou nog veel meer mensen aanzetten om hun erfenis weg te schenken", luidt het in Het Nieuwsblad. In Nederland is de belasting op erfenissen die naar een goed doel gaan overigens al volledig afgeschaft.

Kan dat dan niet bij ons? Niet volgens Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). "Wat in Nederland kan, kan in Vlaanderen niet. Gratis bestaat niet", aldus Tommelein. "Komt dat geld niet in het laatje, dan gaan we het elders moeten zoeken", verduidelijkt hij. Tommelein raad in dat verband het duolegaat aan, een constructie die schenkingen aan een goed doel financieel interessant maakt.