Recordaantal aanvragen van rulings

De rulingdienst kreeg vorig jaar 935 aanvragen, of 25 procent meer dan een jaar eerder. Dertig procent is afkomstig van kmo's, 20 procent van particulieren en 11 procent van vzw's of intercommunales. "In 2016 ontvingen we veel vragen van intercommunales die wilden weten of ze onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting", zegt Steven Vanden Berghe van de dienst. Sinds dit jaar worden alle rulings gepubliceerd op de website van de fiscus.