Podcast: de bedrieglijke eenvoud van de belastingaangifte

Laat ons wel wezen, voor de meeste mensen is het invullen van de belastingaangifte met Tax-on-web een fluitje van een cent geworden. Zelfs de aflossingen en de intresten van woonkredieten zijn vanaf dit jaar bij veel mensen vooraf ingevuld. Pak er een wijntje of een pintje bij, zet wat muziek op of een leuke podcast en de klus is misschien al in een half uurtje geklaard.

Meer dan 3 miljoen Belgen krijgt dit jaar een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte. Het aantal belastingcodes dat we onder ogen krijgen, is voor het eerst in jaren teruggedrongen. Waarom zouden we dan nog zeuren over ingewikkelde belastingen? Omdat journalisten zeurpieten zijn?

Het mag dan wel goed staan om met minder codes uit te pakken, dit is vooral mogelijk dankzij cosmetische ingrepen zoals de regionalisering van de aangifte of het samenvoegen van codes voor de aangifte van roerende inkomsten. Er zijn overigens nog altijd nieuwe codes bij gekomen en fiscale koterijen bijgebouwd.

Een vereenvoudiging van de personenbelasting dringt zich op. Al was het maar omdat het systeem met al zijn uitzonderingen niet meer uit te leggen valt. U hoeft ons niet te geloven: lees hier wat drie mannen in pak en das met samen 90 jaar ervaring op de teller daarover te vertellen hebben.

Ondanks de gebruiksvriendelijkheid van Tax-on-web, staan er toch nog elk jaar rijen mensen aan te schuiven voor hulp van de fiscale ambtenaren bij het invullen van hun papieren aangifte. Andere mensen kloppen aan bij hun lokale bankkantoor. We gingen op cursus om meer te leren over de nieuwigheden in de personenbelasting, samen met honderden mensen uit de bankkantoren. Wat een journalist lijden kan.

De artikels die uit die cursus over de personenbelasting voortvloeiden, vindt u hier terug. Wie nog meer wil weten over ons belastingsysteem, zal zich zelf door de cursus van Wolters Kluwer van 736 pagina's moeten ploegen of zich moeten inschrijven op de nieuwsbrief van Moneytalk. Er volgen ongetwijfeld nog veel artikels met fiscale tips en tricks. Daar kunnen we gewoonweg niet onderuit.