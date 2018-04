Overheidswebsite met fiscale regelgeving enkel toegankelijk via Microsoft-account

Sinds eind februari moeten de gebruikers van FisconetPlus, waarop alle fiscale regelgeving terug te vinden is, verplicht inloggen met een Microsoft-account. De databank draait nu op een Sharepoint in de GCloud van Microsoft, legt de FOD Financiën uit. Die zit in de Cloud van Microsoft en om daarin te geraken, is er een authentificatie nodig. Wie die nog niet heeft, kan die wel makkelijk aanmaken, desnoods onder een valse naam.

PVDA-Kamerlid Marco Van Hees voelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt daarover eind vorige maand al aan de tand in de Kamercommissie Financiën en Begroting. De N-VA-minister antwoordde toen dat de account-verplichting wel moest, omdat Microsoft anonieme toegang tot zijn platform niet toelaat. Volgens de minister biedt het ook voordelen, omdat de gebruiker bijvoorbeeld snel naar zijn favorieten kan surfen of een eigen bibliotheek kan aanmaken.

Maar niet iedereen is tevreden met die uitleg. Fiscaal expert en VUB-prof Michel Maus heeft een klacht ingediend bij de Privacycommissie, zegt hij op Twitter. 'Als de FOD Financiën geen duidelijkheid wil geven is er geen andere keus. Brave administraties hebben immers niets te verbergen.' Hij is bezorgd dat de gegevens via datamining misbruikt kunnen worden door de fiscus.