Ook Vlaamse beleggersfederatie gaat effectentaks aanvechten

De effectentaks trad op zaterdag 10 maart in werking. Natuurlijke personen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro moeten voortaan een taks van 0,15 procent op de waarde van hun effectenrekening betalen. Belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam.

Volgens VFB is er 'duidelijk sprake van discriminatie van beleggers'. Het advocatenkantoor Rivus vond ook al dat de grens van 500.000 'erg arbitrair' is en dat de overheid hiervoor geen redelijke verklaring kan geven. Het Grondwettelijk Hof zal normaal over één tot twee jaar een arrest vellen.