Nog zeven landen op Europese zwarte lijst belastingparadijzen

De Europese ministers stemden er vrijdag op een vergadering in Brussel mee in om de twee Caraïbische landen van de lijst te halen. De twee landen, die pas in maart aan de lijst waren toegevoegd, hebben zich tegenover de Europeanen geëngageerd om maatregelen te nemen. Daardoor verhuizen ze naar de zogenaamde grijze lijst van landen die verder opgevolgd worden.

Europa hanteert sinds december vorig jaar een zwarte lijst om belastingparadijzen onder druk te zetten. Oorspronkelijk prijkten er zeventien landen op de lijst. Momenteel blijven enkel de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Namibië, Palau, Samoa, Amerikaans Samoa en Trinidad en Tobago over.

Volgens de Bulgaarse minister Vladislav Goranov, die momenteel de ministerraad voorzit, bewijst het slinkende aantal landen op de lijst de doeltreffendheid van de hele oefening. 'Minder jurisdicties op de lijst is een maatstaf van het succes van het proces.' Europa moet er nu op toezien dat de landen op de grijze lijst hun engagementen correct uitvoeren, besluit hij.